Informações de preço de TTAJ (TTAJ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00435687 $ 0.00435687 $ 0.00435687 Mínimo 24h $ 0.00448198 $ 0.00448198 $ 0.00448198 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00435687$ 0.00435687 $ 0.00435687 Máximo 24h $ 0.00448198$ 0.00448198 $ 0.00448198 Máximo histórico $ 0.00996565$ 0.00996565 $ 0.00996565 Menor preço $ 0.00272401$ 0.00272401 $ 0.00272401 Variação de Preço (1h) +0.32% Alteração de Preço (1D) -0.39% Variação de Preço (7d) +2.45% Variação de Preço (7d) +2.45%

O preço em tempo real de TTAJ (TTAJ) é $0.00443161. Nas últimas 24 horas, TTAJ foi negociado entre a mínima de $ 0.00435687 e a máxima de $ 0.00448198, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TTAJ é $ 0.00996565, enquanto o mais baixo é $ 0.00272401.

Em termos de desempenho de curto prazo, TTAJ variou +0.32% na última hora, -0.39% nas últimas 24 horas e +2.45% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TTAJ (TTAJ)

Capitalização de mercado $ 491.91K$ 491.91K $ 491.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 491.91K$ 491.91K $ 491.91K Fornecimento Circulante 111.00M 111.00M 111.00M Fornecimento total 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TTAJ é $ 491.91K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TTAJ é 111.00M, com um fornecimento total de 111000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 491.91K.