Informações de preço de TruthAiSwarm (TRUTHAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +1.29% Variação de Preço (7d) +4.01% Variação de Preço (7d) +4.01%

O preço em tempo real de TruthAiSwarm (TRUTHAI) é --. Nas últimas 24 horas, TRUTHAI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TRUTHAI é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TRUTHAI variou -- na última hora, +1.29% nas últimas 24 horas e +4.01% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Capitalização de mercado $ 70.58K$ 70.58K $ 70.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 70.58K$ 70.58K $ 70.58K Fornecimento Circulante 979.30M 979.30M 979.30M Fornecimento total 979,297,914.712274 979,297,914.712274 979,297,914.712274

A capitalização de mercado atual de TruthAiSwarm é $ 70.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRUTHAI é 979.30M, com um fornecimento total de 979297914.712274. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 70.58K.