O que é Triceps (TRIX)

Triceps TRIX is a community-driven token with the charm of a memecoin, built on the BNB Chain. TRIX It acts as a liquidity generator and provides automatic rewards in $BICS tokens for every holder of just a minimum of 1 million TRIX (1,000,000) tokens. Once a TRIX holder accumulates 50 million BICS tokens, they become automatically eligible for Bitcoin rewards, distributed from the trading fees of the $BICS Ecosystem TRIX is fully decentralized, with 100% of the supply pooled in PancakeSwap! Lp tokens are burned and the contract is renounced, ensuring long-term transparency and community trust. It was created by a group of passionate BICS supporters who are deeply committed to the project and its future! Triceps TRIX is a community-driven token with the charm of a memecoin, built on the BNB Chain. TRIX It acts as a liquidity generator and provides automatic rewards in $BICS tokens for every holder of just a minimum of 1 million TRIX (1,000,000) tokens. Once a TRIX holder accumulates 50 million BICS tokens, they become automatically eligible for Bitcoin rewards, distributed from the trading fees of the $BICS Ecosystem TRIX is fully decentralized, with 100% of the supply pooled in PancakeSwap! Lp tokens are burned and the contract is renounced, ensuring long-term transparency and community trust. It was created by a group of passionate BICS supporters who are deeply committed to the project and its future!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Triceps (TRIX) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Triceps (em USD)

Quanto valerá Triceps (TRIX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Triceps (TRIX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Triceps.

Confira a previsão de preço de Triceps agora!

TRIX para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Triceps (TRIX)

Compreender a tokenomics de Triceps (TRIX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TRIX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Triceps (TRIX) Quanto vale hoje o Triceps (TRIX)? O preço ao vivo de TRIX em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TRIX para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de TRIX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Triceps? A capitalização de mercado de TRIX é $ 45.41K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TRIX? O fornecimento circulante de TRIX é de 100.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TRIX? TRIX atingiu um preço máximo histórico de 0.00000149 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TRIX? TRIX atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de TRIX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TRIX é -- USD . TRIX vai subir ainda este ano? TRIX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TRIX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Triceps (TRIX)