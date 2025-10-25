Informações de preço de TriasLab (TRIAS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.787045 $ 0.787045 $ 0.787045 Mínimo 24h $ 0.886981 $ 0.886981 $ 0.886981 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.787045$ 0.787045 $ 0.787045 Máximo 24h $ 0.886981$ 0.886981 $ 0.886981 Máximo histórico $ 31.7$ 31.7 $ 31.7 Menor preço $ 0.631485$ 0.631485 $ 0.631485 Variação de Preço (1h) +2.88% Alteração de Preço (1D) +3.95% Variação de Preço (7d) -10.93% Variação de Preço (7d) -10.93%

O preço em tempo real de TriasLab (TRIAS) é $0.877803. Nas últimas 24 horas, TRIAS foi negociado entre a mínima de $ 0.787045 e a máxima de $ 0.886981, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TRIAS é $ 31.7, enquanto o mais baixo é $ 0.631485.

Em termos de desempenho de curto prazo, TRIAS variou +2.88% na última hora, +3.95% nas últimas 24 horas e -10.93% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TriasLab (TRIAS)

Capitalização de mercado $ 8.78M$ 8.78M $ 8.78M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.78M$ 8.78M $ 8.78M Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TriasLab é $ 8.78M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRIAS é 10.00M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.78M.