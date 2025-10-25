Informações de preço de TreesCoin (TREES) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +2.12% Alteração de Preço (1D) -2.63% Variação de Preço (7d) -14.83% Variação de Preço (7d) -14.83%

O preço em tempo real de TreesCoin (TREES) é --. Nas últimas 24 horas, TREES foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TREES é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TREES variou +2.12% na última hora, -2.63% nas últimas 24 horas e -14.83% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TreesCoin (TREES)

Capitalização de mercado $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Fornecimento Circulante 999.32M 999.32M 999.32M Fornecimento total 999,315,195.437728 999,315,195.437728 999,315,195.437728

A capitalização de mercado atual de TreesCoin é $ 24.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TREES é 999.32M, com um fornecimento total de 999315195.437728. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.48K.