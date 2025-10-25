Informações de preço de Transfidelity (FIDEL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.41642 $ 0.41642 $ 0.41642 Mínimo 24h $ 0.439411 $ 0.439411 $ 0.439411 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.41642$ 0.41642 $ 0.41642 Máximo 24h $ 0.439411$ 0.439411 $ 0.439411 Máximo histórico $ 0.8633$ 0.8633 $ 0.8633 Menor preço $ 0.391559$ 0.391559 $ 0.391559 Variação de Preço (1h) +0.29% Alteração de Preço (1D) -3.15% Variação de Preço (7d) +5.25% Variação de Preço (7d) +5.25%

O preço em tempo real de Transfidelity (FIDEL) é $0.425073. Nas últimas 24 horas, FIDEL foi negociado entre a mínima de $ 0.41642 e a máxima de $ 0.439411, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FIDEL é $ 0.8633, enquanto o mais baixo é $ 0.391559.

Em termos de desempenho de curto prazo, FIDEL variou +0.29% na última hora, -3.15% nas últimas 24 horas e +5.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Transfidelity (FIDEL)

Capitalização de mercado $ 424.92K$ 424.92K $ 424.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 424.92K$ 424.92K $ 424.92K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Transfidelity é $ 424.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FIDEL é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 424.92K.