O que é Traceva (TRCV)

Traceva is a privacy-native, modular protocol designed for allowing total control of digital identities, data, and interactions by users and autonomous agents. It is built on top of advanced zero-knowledge cryptographic primitives. Traceva is a unified environment where identity verification, anonymous transactions, encrypted messaging, decentralized storage, and verifiable private access are enabled without compromising user anonymity or traceability. The core goal of Traceva is building a decentralized, highly scalable solution for real issues of digital identity exposure, transactability, and data privacy. With zk-SNARKs and zk-STARKs cryptography, decentralized identifiers (DIDs), verifiable credentials (VCs), stealth addresses, and decentralized storage (IPFS/Filecoin/Arweave), all of your transactions in Traceva remain provable but invisible, enabling trust without disclosure.

Recurso de Traceva (TRCV) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Traceva (TRCV)

Compreender a tokenomics de Traceva (TRCV) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TRCV agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Traceva (TRCV) Quanto vale hoje o Traceva (TRCV)? O preço ao vivo de TRCV em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TRCV para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de TRCV para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Traceva? A capitalização de mercado de TRCV é $ 4.60K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TRCV? O fornecimento circulante de TRCV é de 900.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TRCV? TRCV atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TRCV? TRCV atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de TRCV? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TRCV é -- USD . TRCV vai subir ainda este ano? TRCV pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TRCV para uma análise mais detalhada.

