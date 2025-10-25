Informações de preço de Tonio (TONIO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00753123 $ 0.00753123 $ 0.00753123 Mínimo 24h $ 0.01018986 $ 0.01018986 $ 0.01018986 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00753123$ 0.00753123 $ 0.00753123 Máximo 24h $ 0.01018986$ 0.01018986 $ 0.01018986 Máximo histórico $ 0.03598027$ 0.03598027 $ 0.03598027 Menor preço $ 0.00348256$ 0.00348256 $ 0.00348256 Variação de Preço (1h) -1.49% Alteração de Preço (1D) +25.11% Variação de Preço (7d) +18.16% Variação de Preço (7d) +18.16%

O preço em tempo real de Tonio (TONIO) é $0.0098619. Nas últimas 24 horas, TONIO foi negociado entre a mínima de $ 0.00753123 e a máxima de $ 0.01018986, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TONIO é $ 0.03598027, enquanto o mais baixo é $ 0.00348256.

Em termos de desempenho de curto prazo, TONIO variou -1.49% na última hora, +25.11% nas últimas 24 horas e +18.16% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tonio (TONIO)

Capitalização de mercado $ 985.83K$ 985.83K $ 985.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 985.83K$ 985.83K $ 985.83K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Tonio é $ 985.83K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TONIO é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 985.83K.