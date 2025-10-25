O que é Tokenize Xchange (TKX)

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees. The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

Recurso de Tokenize Xchange (TKX) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Tokenize Xchange (em USD)

TKX para moedas locais

Tokenomics de Tokenize Xchange (TKX)

Compreender a tokenomics de Tokenize Xchange (TKX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TKX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Tokenize Xchange (TKX) Quanto vale hoje o Tokenize Xchange (TKX)? O preço ao vivo de TKX em USD é 2.12 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TKX para USD? $ 2.12 . Confira o O preço atual de TKX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Tokenize Xchange? A capitalização de mercado de TKX é $ 169.48M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TKX? O fornecimento circulante de TKX é de 80.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TKX? TKX atingiu um preço máximo histórico de 50.43 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TKX? TKX atingiu um preço minímo histórico de 0.111255 USD . Qual é o volume de negociação de TKX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TKX é -- USD . TKX vai subir ainda este ano? TKX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TKX para uma análise mais detalhada.

