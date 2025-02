O que é ToDing Protocol (TODING)

The original dual liquidity pool token ToDing, launched on the 18th of July 2024, was the first token to have a dual liquidity pool. A 1.7% tax will be implemented on each transaction, and it will be channelled to a secondary liquidity pool which we named it the “Support Pool”. The Support Pool will continuously grow without experiencing any decrease. Since there are 2 liquidity pools, investors have the option to liquidate from either through PancakeSwap or the Support Pool. Investors have arbitrage opportunities and can choose to withdraw from whichever that benefits them more.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de ToDing Protocol (TODING) Whitepaper Site oficial