Informações de preço de ToadzStrategy (TOADSTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00069783 $ 0.00069783 $ 0.00069783 Mínimo 24h $ 0.00077608 $ 0.00077608 $ 0.00077608 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00069783$ 0.00069783 $ 0.00069783 Máximo 24h $ 0.00077608$ 0.00077608 $ 0.00077608 Máximo histórico $ 0.00603401$ 0.00603401 $ 0.00603401 Menor preço $ 0.00013523$ 0.00013523 $ 0.00013523 Variação de Preço (1h) +0.55% Alteração de Preço (1D) -8.02% Variação de Preço (7d) -10.49% Variação de Preço (7d) -10.49%

O preço em tempo real de ToadzStrategy (TOADSTR) é $0.00070182. Nas últimas 24 horas, TOADSTR foi negociado entre a mínima de $ 0.00069783 e a máxima de $ 0.00077608, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TOADSTR é $ 0.00603401, enquanto o mais baixo é $ 0.00013523.

Em termos de desempenho de curto prazo, TOADSTR variou +0.55% na última hora, -8.02% nas últimas 24 horas e -10.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ToadzStrategy (TOADSTR)

Capitalização de mercado $ 666.56K$ 666.56K $ 666.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 666.56K$ 666.56K $ 666.56K Fornecimento Circulante 952.00M 952.00M 952.00M Fornecimento total 952,002,073.9910359 952,002,073.9910359 952,002,073.9910359

A capitalização de mercado atual de ToadzStrategy é $ 666.56K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TOADSTR é 952.00M, com um fornecimento total de 952002073.9910359. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 666.56K.