O preço ao vivo de TNC hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TECHIE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TECHIE facilmente na MEXC agora.

Logo de TNC

Preço de TNC (TECHIE)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 TECHIE para USD

$0.00013003
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de TNC (TECHIE)
Última atualização da página: 2025-10-25 18:19:18 (UTC+8)

Informações de preço de TNC (TECHIE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
Mínimo 24h
$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00348034
$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

O preço em tempo real de TNC (TECHIE) é --. Nas últimas 24 horas, TECHIE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TECHIE é $ 0.00348034, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TECHIE variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TNC (TECHIE)

$ 9.56K
--
$ 26.01K
73.02M
200,000,000.0
A capitalização de mercado atual de TNC é $ 9.56K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TECHIE é 73.02M, com um fornecimento total de 200000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.01K.

Histórico de preços de TNC (TECHIE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de TNC em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de TNC em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de TNC em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de TNC em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 00.00%
60 dias$ 0-94.09%
90 dias$ 0--

O que é TNC (TECHIE)

Techs Network Coin (Techie) is a BEP-20 utility token powering the Techs Network Platform — a decentralized, knowledge-sharing ecosystem designed for IT professionals and organizations. The platform offers live technical help, communities, jobs, training, events, profile-based scoring, and project collaboration tools. Techie enables seamless in-platform transactions, incentivizes contributions, and facilitates access to premium services. It also plays a central role in governance, licensing, and platform expansion. With limited supply and high utility demand, Techie aims to bridge the gap between IT engagement and digital finance.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de TNC (TECHIE)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do TNC (em USD)

Quanto valerá TNC (TECHIE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em TNC (TECHIE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para TNC.

Confira a previsão de preço de TNC agora!

TECHIE para moedas locais

Tokenomics de TNC (TECHIE)

Compreender a tokenomics de TNC (TECHIE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TECHIE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre TNC (TECHIE)

Quanto vale hoje o TNC (TECHIE)?
O preço ao vivo de TECHIE em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TECHIE para USD?
O preço atual de TECHIE para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de TNC?
A capitalização de mercado de TECHIE é $ 9.56K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TECHIE?
O fornecimento circulante de TECHIE é de 73.02M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TECHIE?
TECHIE atingiu um preço máximo histórico de 0.00348034 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TECHIE?
TECHIE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de TECHIE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TECHIE é -- USD.
TECHIE vai subir ainda este ano?
TECHIE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TECHIE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 18:19:18 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o TNC (TECHIE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

