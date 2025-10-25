Informações de preço de TNC (TECHIE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00348034$ 0.00348034 $ 0.00348034 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de TNC (TECHIE) é --. Nas últimas 24 horas, TECHIE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TECHIE é $ 0.00348034, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TECHIE variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TNC (TECHIE)

Capitalização de mercado $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Fornecimento Circulante 73.02M 73.02M 73.02M Fornecimento total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TNC é $ 9.56K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TECHIE é 73.02M, com um fornecimento total de 200000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.01K.