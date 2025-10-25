Informações de preço de THUG (THUG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.39% Alteração de Preço (1D) +3.74% Variação de Preço (7d) -20.49% Variação de Preço (7d) -20.49%

O preço em tempo real de THUG (THUG) é --. Nas últimas 24 horas, THUG foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de THUG é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, THUG variou +0.39% na última hora, +3.74% nas últimas 24 horas e -20.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de THUG (THUG)

Capitalização de mercado $ 59.01K$ 59.01K $ 59.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 59.01K$ 59.01K $ 59.01K Fornecimento Circulante 1.00T 1.00T 1.00T Fornecimento total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

