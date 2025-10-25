Informações de preço de This Will Spread (PLAGUECOIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.51% Variação de Preço (7d) +4.15% Variação de Preço (7d) +4.15%

O preço em tempo real de This Will Spread (PLAGUECOIN) é --. Nas últimas 24 horas, PLAGUECOIN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PLAGUECOIN é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PLAGUECOIN variou -- na última hora, +0.51% nas últimas 24 horas e +4.15% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de This Will Spread (PLAGUECOIN)

Capitalização de mercado $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K Fornecimento Circulante 999.26M 999.26M 999.26M Fornecimento total 999,256,041.546798 999,256,041.546798 999,256,041.546798

A capitalização de mercado atual de This Will Spread é $ 5.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PLAGUECOIN é 999.26M, com um fornecimento total de 999256041.546798. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.90K.