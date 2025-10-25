Informações de preço de TheTrenches (TRENCHES) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0.00720189 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) +0.75% Alteração de Preço (1D) -6.68% Variação de Preço (7d) -11.25%

O preço em tempo real de TheTrenches (TRENCHES) é --. Nas últimas 24 horas, TRENCHES foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TRENCHES é $ 0.00720189, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TRENCHES variou +0.75% na última hora, -6.68% nas últimas 24 horas e -11.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TheTrenches (TRENCHES)

Capitalização de mercado $ 140.67K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 140.67K Fornecimento Circulante 999.86M Fornecimento total 999,861,194.077951

A capitalização de mercado atual de TheTrenches é $ 140.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRENCHES é 999.86M, com um fornecimento total de 999861194.077951. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 140.67K.