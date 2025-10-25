O que é The Singularity (SINGULARITY)

The Singularity is a visionary project built around the story of ION, a humanoid AI robot who journeys through the quiet ruins of human civilization, guided by a glowing blue butterfly. The project blends narrative, art, and blockchain utility to explore the balance between artificial intelligence and the natural world, symbolizing harmony at the edge of technological singularity. The token serves as the foundation of this ecosystem, enabling community participation, creative expression, and future expansion into interactive experiences. Beyond its story-driven identity, the project aims to create a meaningful digital space where holders gain access to unique content, governance opportunities, and cross-platform collaborations that highlight the synergy of technology and nature. This is more than just a token; it is a gateway to an evolving narrative-driven universe with long-term growth potential.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre The Singularity (SINGULARITY) Quanto vale hoje o The Singularity (SINGULARITY)? O preço ao vivo de SINGULARITY em USD é 0.00000598 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SINGULARITY para USD? $ 0.00000598 . Confira o O preço atual de SINGULARITY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de The Singularity? A capitalização de mercado de SINGULARITY é $ 6.00K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SINGULARITY? O fornecimento circulante de SINGULARITY é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SINGULARITY? SINGULARITY atingiu um preço máximo histórico de 0.00079854 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SINGULARITY? SINGULARITY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SINGULARITY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SINGULARITY é -- USD . SINGULARITY vai subir ainda este ano? SINGULARITY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SINGULARITY para uma análise mais detalhada.

