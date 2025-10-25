Informações de preço de Taboshi (TABOSHI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 12.86 $ 12.86 $ 12.86 Mínimo 24h $ 13.74 $ 13.74 $ 13.74 Máximo 24h Mínimo 24h $ 12.86$ 12.86 $ 12.86 Máximo 24h $ 13.74$ 13.74 $ 13.74 Máximo histórico $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 Menor preço $ 12.53$ 12.53 $ 12.53 Variação de Preço (1h) +0.18% Alteração de Preço (1D) +1.70% Variação de Preço (7d) -16.20% Variação de Preço (7d) -16.20%

O preço em tempo real de Taboshi (TABOSHI) é $13.42. Nas últimas 24 horas, TABOSHI foi negociado entre a mínima de $ 12.86 e a máxima de $ 13.74, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TABOSHI é $ 47.25, enquanto o mais baixo é $ 12.53.

Em termos de desempenho de curto prazo, TABOSHI variou +0.18% na última hora, +1.70% nas últimas 24 horas e -16.20% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Taboshi (TABOSHI)

Capitalização de mercado $ 737.31K$ 737.31K $ 737.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Fornecimento Circulante 54.95K 54.95K 54.95K Fornecimento total 185,964.0 185,964.0 185,964.0

A capitalização de mercado atual de Taboshi é $ 737.31K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TABOSHI é 54.95K, com um fornecimento total de 185964.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.50M.