Última atualização da página: 2025-10-25 16:59:09 (UTC+8)

Informações de preço de Taboo (TABOO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.063936
$ 0.063936$ 0.063936

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-0.60%

+0.98%

+0.98%

O preço em tempo real de Taboo (TABOO) é --. Nas últimas 24 horas, TABOO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TABOO é $ 0.063936, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TABOO variou +0.46% na última hora, -0.60% nas últimas 24 horas e +0.98% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Taboo (TABOO)

$ 432.48K
$ 432.48K$ 432.48K

--
----

$ 432.48K
$ 432.48K$ 432.48K

9.78B
9.78B 9.78B

9,782,678,080.0
9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

A capitalização de mercado atual de Taboo é $ 432.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TABOO é 9.78B, com um fornecimento total de 9782678080.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 432.48K.

Histórico de preços de Taboo (TABOO) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Taboo em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Taboo em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Taboo em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Taboo em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.60%
30 dias$ 0+5.47%
60 dias$ 0-32.27%
90 dias$ 0--

O que é Taboo (TABOO)

Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.

From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.

Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.

However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.

Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.

Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?

The answer to all these questions is TABOO.

Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.

Recurso de Taboo (TABOO)

Site oficial

Previsão de preço do Taboo (em USD)

Quanto valerá Taboo (TABOO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Taboo (TABOO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Taboo.

Confira a previsão de preço de Taboo agora!

TABOO para moedas locais

Tokenomics de Taboo (TABOO)

Compreender a tokenomics de Taboo (TABOO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TABOO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Taboo (TABOO)

Quanto vale hoje o Taboo (TABOO)?
O preço ao vivo de TABOO em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TABOO para USD?
O preço atual de TABOO para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Taboo?
A capitalização de mercado de TABOO é $ 432.48K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TABOO?
O fornecimento circulante de TABOO é de 9.78B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TABOO?
TABOO atingiu um preço máximo histórico de 0.063936 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TABOO?
TABOO atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de TABOO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TABOO é -- USD.
TABOO vai subir ainda este ano?
TABOO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TABOO para uma análise mais detalhada.
