Informações de preço de Syncoin (SNC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 29.5 $ 29.5 $ 29.5 Mínimo 24h $ 29.89 $ 29.89 $ 29.89 Máximo 24h Mínimo 24h $ 29.5$ 29.5 $ 29.5 Máximo 24h $ 29.89$ 29.89 $ 29.89 Máximo histórico $ 31.83$ 31.83 $ 31.83 Menor preço $ 25.03$ 25.03 $ 25.03 Variação de Preço (1h) +0.48% Alteração de Preço (1D) -0.67% Variação de Preço (7d) +0.07% Variação de Preço (7d) +0.07%

O preço em tempo real de Syncoin (SNC) é $29.65. Nas últimas 24 horas, SNC foi negociado entre a mínima de $ 29.5 e a máxima de $ 29.89, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SNC é $ 31.83, enquanto o mais baixo é $ 25.03.

Em termos de desempenho de curto prazo, SNC variou +0.48% na última hora, -0.67% nas últimas 24 horas e +0.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Syncoin (SNC)

Capitalização de mercado $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 47.97M$ 47.97M $ 47.97M Fornecimento Circulante 40.70K 40.70K 40.70K Fornecimento total 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

A capitalização de mercado atual de Syncoin é $ 1.21M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SNC é 40.70K, com um fornecimento total de 1618033.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.97M.