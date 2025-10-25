Informações de preço de Sus (SUS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00493113$ 0.00493113 $ 0.00493113 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.57% Alteração de Preço (1D) -5.91% Variação de Preço (7d) -5.35% Variação de Preço (7d) -5.35%

O preço em tempo real de Sus (SUS) é --. Nas últimas 24 horas, SUS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SUS é $ 0.00493113, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SUS variou -1.57% na última hora, -5.91% nas últimas 24 horas e -5.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Sus (SUS)

Capitalização de mercado $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K Fornecimento Circulante 999.66M 999.66M 999.66M Fornecimento total 999,656,220.854412 999,656,220.854412 999,656,220.854412

