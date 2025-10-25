Informações de preço de SURVIVE (SURVIVE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -6.44% Variação de Preço (7d) -6.44%

O preço em tempo real de SURVIVE (SURVIVE) é --. Nas últimas 24 horas, SURVIVE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SURVIVE é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SURVIVE variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -6.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SURVIVE (SURVIVE)

Capitalização de mercado $ 11.92K$ 11.92K $ 11.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.92K$ 11.92K $ 11.92K Fornecimento Circulante 999.42M 999.42M 999.42M Fornecimento total 999,416,261.442541 999,416,261.442541 999,416,261.442541

A capitalização de mercado atual de SURVIVE é $ 11.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SURVIVE é 999.42M, com um fornecimento total de 999416261.442541. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.92K.