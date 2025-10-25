Informações de preço de Superseed (SUPR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00355003$ 0.00355003 $ 0.00355003 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.42% Alteração de Preço (1D) -5.84% Variação de Preço (7d) -2.53% Variação de Preço (7d) -2.53%

O preço em tempo real de Superseed (SUPR) é --. Nas últimas 24 horas, SUPR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SUPR é $ 0.00355003, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SUPR variou +0.42% na última hora, -5.84% nas últimas 24 horas e -2.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Superseed (SUPR)

Capitalização de mercado $ 495.68K$ 495.68K $ 495.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.04M$ 7.04M $ 7.04M Fornecimento Circulante 704.35M 704.35M 704.35M Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Superseed é $ 495.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUPR é 704.35M, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.04M.