$SUPERIOR is a Cardano-based meme token representing the next wave of utility and community in the ecosystem. While still under the radar, it's designed to dominate narratives around DePIN, community-driven growth, and viral content on X. Here's the breakdown: Built on Cardano: It uses ADA's native token standard, requiring no smart contracts for basic transfers. That means it's secure, cheap, and fast. Viral content engine: $SUPERIOR fuels an aggressive content strategy—memes, insights, analysis—laser-focused on growing the Cardano narrative. Community identity: It's more than just a token. It's a banner. A symbol for those who believe Cardano should lead the crypto conversation and that content is king. Tied to DePIN and engagement: It's aligned with emerging trends like DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), the rise of Midnight, and real-world Cardano adoption.

Compreender a tokenomics de SUPERIOR (SUPERIOR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SUPERIOR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre SUPERIOR (SUPERIOR) Quanto vale hoje o SUPERIOR (SUPERIOR)? O preço ao vivo de SUPERIOR em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SUPERIOR para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SUPERIOR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de SUPERIOR? A capitalização de mercado de SUPERIOR é $ 399.80K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SUPERIOR? O fornecimento circulante de SUPERIOR é de 9.02B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SUPERIOR? SUPERIOR atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SUPERIOR? SUPERIOR atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SUPERIOR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SUPERIOR é -- USD . SUPERIOR vai subir ainda este ano? SUPERIOR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SUPERIOR para uma análise mais detalhada.

