Informações de preço de SULLY (SULLY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00134211$ 0.00134211 $ 0.00134211 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.89% Alteração de Preço (1D) -5.12% Variação de Preço (7d) -28.24% Variação de Preço (7d) -28.24%

O preço em tempo real de SULLY (SULLY) é --. Nas últimas 24 horas, SULLY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SULLY é $ 0.00134211, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SULLY variou +0.89% na última hora, -5.12% nas últimas 24 horas e -28.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SULLY (SULLY)

Capitalização de mercado $ 135.54K$ 135.54K $ 135.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 135.54K$ 135.54K $ 135.54K Fornecimento Circulante 849.84M 849.84M 849.84M Fornecimento total 849,843,238.83057 849,843,238.83057 849,843,238.83057

A capitalização de mercado atual de SULLY é $ 135.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SULLY é 849.84M, com um fornecimento total de 849843238.83057. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 135.54K.