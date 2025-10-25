Informações de preço de Streme (STREME) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.25% Alteração de Preço (1D) +10.76% Variação de Preço (7d) +8.38% Variação de Preço (7d) +8.38%

O preço em tempo real de Streme (STREME) é --. Nas últimas 24 horas, STREME foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STREME é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, STREME variou -0.25% na última hora, +10.76% nas últimas 24 horas e +8.38% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Streme (STREME)

Capitalização de mercado $ 492.27K$ 492.27K $ 492.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 492.27K$ 492.27K $ 492.27K Fornecimento Circulante 94.18B 94.18B 94.18B Fornecimento total 94,179,986,046.69153 94,179,986,046.69153 94,179,986,046.69153

A capitalização de mercado atual de Streme é $ 492.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STREME é 94.18B, com um fornecimento total de 94179986046.69153. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 492.27K.