Informações de preço de Stork (SMS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00001118 $ 0.00001118 $ 0.00001118 Mínimo 24h $ 0.00001154 $ 0.00001154 $ 0.00001154 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00001118$ 0.00001118 $ 0.00001118 Máximo 24h $ 0.00001154$ 0.00001154 $ 0.00001154 Máximo histórico $ 0.00035121$ 0.00035121 $ 0.00035121 Menor preço $ 0.00001029$ 0.00001029 $ 0.00001029 Variação de Preço (1h) -0.42% Alteração de Preço (1D) +1.23% Variação de Preço (7d) -11.78% Variação de Preço (7d) -11.78%

O preço em tempo real de Stork (SMS) é $0.00001142. Nas últimas 24 horas, SMS foi negociado entre a mínima de $ 0.00001118 e a máxima de $ 0.00001154, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SMS é $ 0.00035121, enquanto o mais baixo é $ 0.00001029.

Em termos de desempenho de curto prazo, SMS variou -0.42% na última hora, +1.23% nas últimas 24 horas e -11.78% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Stork (SMS)

Capitalização de mercado $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K Fornecimento Circulante 997.64M 997.64M 997.64M Fornecimento total 997,636,457.659468 997,636,457.659468 997,636,457.659468

A capitalização de mercado atual de Stork é $ 11.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SMS é 997.64M, com um fornecimento total de 997636457.659468. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.40K.