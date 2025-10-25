Informações de preço de Steam22 (STM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.105042 Máximo 24h $ 0.108651 Máximo histórico $ 0.108651 Menor preço $ 0.01789341 Variação de Preço (1h) +0.23% Alteração de Preço (1D) -0.28% Variação de Preço (7d) +21.41%

O preço em tempo real de Steam22 (STM) é $0.107906. Nas últimas 24 horas, STM foi negociado entre a mínima de $ 0.105042 e a máxima de $ 0.108651, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STM é $ 0.108651, enquanto o mais baixo é $ 0.01789341.

Em termos de desempenho de curto prazo, STM variou +0.23% na última hora, -0.28% nas últimas 24 horas e +21.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Steam22 (STM)

Capitalização de mercado $ 10.79M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.79M Fornecimento Circulante 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Steam22 é $ 10.79M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STM é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.79M.