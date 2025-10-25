Informações de preço de STAX Token (STAX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0119009 $ 0.0119009 $ 0.0119009 Mínimo 24h $ 0.01196376 $ 0.01196376 $ 0.01196376 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0119009$ 0.0119009 $ 0.0119009 Máximo 24h $ 0.01196376$ 0.01196376 $ 0.01196376 Máximo histórico $ 0.0199077$ 0.0199077 $ 0.0199077 Menor preço $ 0.01190069$ 0.01190069 $ 0.01190069 Variação de Preço (1h) -0.25% Alteração de Preço (1D) -0.42% Variação de Preço (7d) -11.92% Variação de Preço (7d) -11.92%

O preço em tempo real de STAX Token (STAX) é $0.0119016. Nas últimas 24 horas, STAX foi negociado entre a mínima de $ 0.0119009 e a máxima de $ 0.01196376, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STAX é $ 0.0199077, enquanto o mais baixo é $ 0.01190069.

Em termos de desempenho de curto prazo, STAX variou -0.25% na última hora, -0.42% nas últimas 24 horas e -11.92% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de STAX Token (STAX)

Capitalização de mercado $ 11.90M$ 11.90M $ 11.90M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.90M$ 11.90M $ 11.90M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de STAX Token é $ 11.90M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STAX é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.90M.