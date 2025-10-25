Informações de preço de stabble (STB) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00548602 $ 0.00548602 $ 0.00548602 Mínimo 24h $ 0.00594038 $ 0.00594038 $ 0.00594038 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00548602$ 0.00548602 $ 0.00548602 Máximo 24h $ 0.00594038$ 0.00594038 $ 0.00594038 Máximo histórico $ 0.04127941$ 0.04127941 $ 0.04127941 Menor preço $ 0.00301014$ 0.00301014 $ 0.00301014 Variação de Preço (1h) -2.72% Alteração de Preço (1D) -6.63% Variação de Preço (7d) -9.97% Variação de Preço (7d) -9.97%

O preço em tempo real de stabble (STB) é $0.00548889. Nas últimas 24 horas, STB foi negociado entre a mínima de $ 0.00548602 e a máxima de $ 0.00594038, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STB é $ 0.04127941, enquanto o mais baixo é $ 0.00301014.

Em termos de desempenho de curto prazo, STB variou -2.72% na última hora, -6.63% nas últimas 24 horas e -9.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de stabble (STB)

Capitalização de mercado $ 542.29K$ 542.29K $ 542.29K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Fornecimento Circulante 98.80M 98.80M 98.80M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de stabble é $ 542.29K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STB é 98.80M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.74M.