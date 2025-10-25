Informações de preço de Squill (SQUILL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.120012 $ 0.120012 $ 0.120012 Mínimo 24h $ 0.132665 $ 0.132665 $ 0.132665 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.120012$ 0.120012 $ 0.120012 Máximo 24h $ 0.132665$ 0.132665 $ 0.132665 Máximo histórico $ 0.523435$ 0.523435 $ 0.523435 Menor preço $ 0.069945$ 0.069945 $ 0.069945 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -8.15% Variação de Preço (7d) -15.00% Variação de Preço (7d) -15.00%

O preço em tempo real de Squill (SQUILL) é $0.12068. Nas últimas 24 horas, SQUILL foi negociado entre a mínima de $ 0.120012 e a máxima de $ 0.132665, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SQUILL é $ 0.523435, enquanto o mais baixo é $ 0.069945.

Em termos de desempenho de curto prazo, SQUILL variou -- na última hora, -8.15% nas últimas 24 horas e -15.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Squill (SQUILL)

Capitalização de mercado $ 426.98K$ 426.98K $ 426.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Fornecimento Circulante 3.54M 3.54M 3.54M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Squill é $ 426.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SQUILL é 3.54M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.21M.