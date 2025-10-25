O que é Speedrun (RUN)

The world's first platform where people complete wild, real-life challenges for real money. No filters. No fakes, all on camera. Speedrun is the world's first gig for cash economy, built for everyone. We believe every human is content, and every human should have a way to earn, instantly, globally, with nothing but a phone and drive. We reach people who are overlooked, ex-felons, war-zone residents, broke students, and anyone with zero followers. We are not here to favor rich influencers. We are here for the raw, the real and the fearless. Our mission is to democratize opportunity through action, to reward courage, creativity and built a future platform where anyone can turn themselves into a income machine.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Speedrun (RUN) Quanto vale hoje o Speedrun (RUN)? O preço ao vivo de RUN em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RUN para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de RUN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Speedrun? A capitalização de mercado de RUN é $ 6.08K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RUN? O fornecimento circulante de RUN é de 999.84M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RUN? RUN atingiu um preço máximo histórico de 0.00429723 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RUN? RUN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de RUN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RUN é -- USD . RUN vai subir ainda este ano? RUN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RUN para uma análise mais detalhada.

