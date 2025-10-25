Informações de preço de SparkDEX (SPRK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.02409543 $ 0.02409543 $ 0.02409543 Mínimo 24h $ 0.02533846 $ 0.02533846 $ 0.02533846 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.02409543$ 0.02409543 $ 0.02409543 Máximo 24h $ 0.02533846$ 0.02533846 $ 0.02533846 Máximo histórico $ 0.04726344$ 0.04726344 $ 0.04726344 Menor preço $ 0.01998888$ 0.01998888 $ 0.01998888 Variação de Preço (1h) -1.06% Alteração de Preço (1D) +2.30% Variação de Preço (7d) +5.87% Variação de Preço (7d) +5.87%

O preço em tempo real de SparkDEX (SPRK) é $0.02475037. Nas últimas 24 horas, SPRK foi negociado entre a mínima de $ 0.02409543 e a máxima de $ 0.02533846, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPRK é $ 0.04726344, enquanto o mais baixo é $ 0.01998888.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPRK variou -1.06% na última hora, +2.30% nas últimas 24 horas e +5.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SparkDEX (SPRK)

Capitalização de mercado $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.66M$ 24.66M $ 24.66M Fornecimento Circulante 64.14M 64.14M 64.14M Fornecimento total 996,472,023.0 996,472,023.0 996,472,023.0

A capitalização de mercado atual de SparkDEX é $ 1.59M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPRK é 64.14M, com um fornecimento total de 996472023.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.66M.