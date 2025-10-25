Informações de preço de Sovryn (SOV) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.133185 $ 0.133185 $ 0.133185 Mínimo 24h $ 0.145851 $ 0.145851 $ 0.145851 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.133185$ 0.133185 $ 0.133185 Máximo 24h $ 0.145851$ 0.145851 $ 0.145851 Máximo histórico $ 43.98$ 43.98 $ 43.98 Menor preço $ 0.087564$ 0.087564 $ 0.087564 Variação de Preço (1h) +0.10% Alteração de Preço (1D) +7.84% Variação de Preço (7d) +33.94% Variação de Preço (7d) +33.94%

O preço em tempo real de Sovryn (SOV) é $0.144489. Nas últimas 24 horas, SOV foi negociado entre a mínima de $ 0.133185 e a máxima de $ 0.145851, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SOV é $ 43.98, enquanto o mais baixo é $ 0.087564.

Em termos de desempenho de curto prazo, SOV variou +0.10% na última hora, +7.84% nas últimas 24 horas e +33.94% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Sovryn (SOV)

Capitalização de mercado $ 7.33M$ 7.33M $ 7.33M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.45M$ 14.45M $ 14.45M Fornecimento Circulante 50.71M 50.71M 50.71M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Sovryn é $ 7.33M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SOV é 50.71M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.45M.