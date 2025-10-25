O preço ao vivo de sonar hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de S0X para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de S0X facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de sonar hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de S0X para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de S0X facilmente na MEXC agora.

Última atualização da página: 2025-10-25 16:56:00 (UTC+8)

Informações de preço de sonar (S0X) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

+1.17%

-30.94%

-30.94%

O preço em tempo real de sonar (S0X) é --. Nas últimas 24 horas, S0X foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de S0X é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, S0X variou +0.32% na última hora, +1.17% nas últimas 24 horas e -30.94% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de sonar (S0X)

$ 36.80K
$ 36.80K$ 36.80K

--
----

$ 38.83K
$ 38.83K$ 38.83K

947.64M
947.64M 947.64M

999,943,975.492971
999,943,975.492971 999,943,975.492971

A capitalização de mercado atual de sonar é $ 36.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de S0X é 947.64M, com um fornecimento total de 999943975.492971. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38.83K.

Histórico de preços de sonar (S0X) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de sonar em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de sonar em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de sonar em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de sonar em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+1.17%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é sonar (S0X)

SONAR – On-chain Made Simple

SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.

SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:

“What tokens are inside this wallet?”

“Who are the top holders of this contract?”

“Show me recent inflows and outflows for this address.”

The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.

Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:

Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.

Place swaps and positions through Jupiter.

Buy and sell meme tokens on Pump.fun.

This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.

SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.

Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.

In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.

With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo.

Recurso de sonar (S0X)

Previsão de preço do sonar (em USD)

Quanto valerá sonar (S0X) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em sonar (S0X) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para sonar.

Confira a previsão de preço de sonar agora!

S0X para moedas locais

Tokenomics de sonar (S0X)

Compreender a tokenomics de sonar (S0X) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token S0X agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre sonar (S0X)

Quanto vale hoje o sonar (S0X)?
O preço ao vivo de S0X em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de S0X para USD?
O preço atual de S0X para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de sonar?
A capitalização de mercado de S0X é $ 36.80K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de S0X?
O fornecimento circulante de S0X é de 947.64M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de S0X?
S0X atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de S0X?
S0X atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de S0X?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para S0X é -- USD.
S0X vai subir ainda este ano?
S0X pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do S0X para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:56:00 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o sonar (S0X)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos.

