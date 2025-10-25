O que é SOLTAN (SOLTAN)

SOLTAN ($SOLTAN) is a tribute to Sultan Kösen, who holds the Guinness World Record as the tallest living person at 8 feet 3 inches (2.51 meters). Built as a meme cryptocurrency on the Solana blockchain, the project leverages Sultan's iconic height as the central branding concept. It is also actively supported by the living icon Sultan Kösen himself Like other meme tokens, SOLTAN relies on community engagement, social media presence, and memetic appeal rather than technical utility features.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre SOLTAN (SOLTAN) Quanto vale hoje o SOLTAN (SOLTAN)? O preço ao vivo de SOLTAN em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SOLTAN para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SOLTAN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de SOLTAN? A capitalização de mercado de SOLTAN é $ 146.79K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SOLTAN? O fornecimento circulante de SOLTAN é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SOLTAN? SOLTAN atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SOLTAN? SOLTAN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SOLTAN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SOLTAN é -- USD . SOLTAN vai subir ainda este ano? SOLTAN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SOLTAN para uma análise mais detalhada.

