Informações de preço de SOLPUMP (SOLPUMP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01763327 $ 0.01763327 $ 0.01763327 Mínimo 24h $ 0.01919585 $ 0.01919585 $ 0.01919585 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01763327$ 0.01763327 $ 0.01763327 Máximo 24h $ 0.01919585$ 0.01919585 $ 0.01919585 Máximo histórico $ 0.02417307$ 0.02417307 $ 0.02417307 Menor preço $ 0.00712638$ 0.00712638 $ 0.00712638 Variação de Preço (1h) -0.46% Alteração de Preço (1D) -4.82% Variação de Preço (7d) +3.21% Variação de Preço (7d) +3.21%

O preço em tempo real de SOLPUMP (SOLPUMP) é $0.01768748. Nas últimas 24 horas, SOLPUMP foi negociado entre a mínima de $ 0.01763327 e a máxima de $ 0.01919585, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SOLPUMP é $ 0.02417307, enquanto o mais baixo é $ 0.00712638.

Em termos de desempenho de curto prazo, SOLPUMP variou -0.46% na última hora, -4.82% nas últimas 24 horas e +3.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SOLPUMP (SOLPUMP)

Capitalização de mercado $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Fornecimento Circulante 95.99M 95.99M 95.99M Fornecimento total 194,867,678.03076 194,867,678.03076 194,867,678.03076

A capitalização de mercado atual de SOLPUMP é $ 1.69M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SOLPUMP é 95.99M, com um fornecimento total de 194867678.03076. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.44M.