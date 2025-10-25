Informações de preço de Solotto (LOTTO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.41% Alteração de Preço (1D) +3.01% Variação de Preço (7d) +5.53% Variação de Preço (7d) +5.53%

O preço em tempo real de Solotto (LOTTO) é --. Nas últimas 24 horas, LOTTO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LOTTO é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LOTTO variou +0.41% na última hora, +3.01% nas últimas 24 horas e +5.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Solotto (LOTTO)

Capitalização de mercado $ 131.24K$ 131.24K $ 131.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 143.22K$ 143.22K $ 143.22K Fornecimento Circulante 892.89M 892.89M 892.89M Fornecimento total 974,408,670.561899 974,408,670.561899 974,408,670.561899

A capitalização de mercado atual de Solotto é $ 131.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LOTTO é 892.89M, com um fornecimento total de 974408670.561899. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 143.22K.