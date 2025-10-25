Informações de preço de Smart Layer Network (SLN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01901712 $ 0.01901712 $ 0.01901712 Mínimo 24h $ 0.02059734 $ 0.02059734 $ 0.02059734 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01901712$ 0.01901712 $ 0.01901712 Máximo 24h $ 0.02059734$ 0.02059734 $ 0.02059734 Máximo histórico $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Menor preço $ 0.01901712$ 0.01901712 $ 0.01901712 Variação de Preço (1h) +0.18% Alteração de Preço (1D) -3.65% Variação de Preço (7d) -8.93% Variação de Preço (7d) -8.93%

O preço em tempo real de Smart Layer Network (SLN) é $0.01982791. Nas últimas 24 horas, SLN foi negociado entre a mínima de $ 0.01901712 e a máxima de $ 0.02059734, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SLN é $ 7.46, enquanto o mais baixo é $ 0.01901712.

Em termos de desempenho de curto prazo, SLN variou +0.18% na última hora, -3.65% nas últimas 24 horas e -8.93% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Smart Layer Network (SLN)

Capitalização de mercado $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Fornecimento Circulante 78.75M 78.75M 78.75M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Smart Layer Network é $ 1.56M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SLN é 78.75M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.98M.