Informações de preço de Skyops (SKYOPS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00204963$ 0.00204963 $ 0.00204963 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -3.03% Variação de Preço (7d) -3.03%

O preço em tempo real de Skyops (SKYOPS) é --. Nas últimas 24 horas, SKYOPS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SKYOPS é $ 0.00204963, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SKYOPS variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -3.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Skyops (SKYOPS)

Capitalização de mercado $ 19.03K$ 19.03K $ 19.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K Fornecimento Circulante 67.26M 67.26M 67.26M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Skyops é $ 19.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SKYOPS é 67.26M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.29K.