O que é SKELETON (SKELSUI)

$SKELSUI rises from pixelated ashes, a memecoin for the real ones: builders, artists, dreamers. No rugs. No scams. Just a skeleton crew holding, locking, and staking 🦴 with unshakable vibes. Every $SKELSUI is a glowing badge of grit and creativity, where every holder shapes the decentralized future. We have also introduced a feature to bridge from one chain to another, and we also sell merchandise such as clothes, stickers and drinking bottles, and of course we also provide a Pfp Generator, everyone can use it to create a $SKEL themed profile picture. $SKELSUI rises from pixelated ashes, a memecoin for the real ones: builders, artists, dreamers. No rugs. No scams. Just a skeleton crew holding, locking, and staking 🦴 with unshakable vibes. Every $SKELSUI is a glowing badge of grit and creativity, where every holder shapes the decentralized future. We have also introduced a feature to bridge from one chain to another, and we also sell merchandise such as clothes, stickers and drinking bottles, and of course we also provide a Pfp Generator, everyone can use it to create a $SKEL themed profile picture.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de SKELETON (SKELSUI) Site oficial

Previsão de preço do SKELETON (em USD)

Quanto valerá SKELETON (SKELSUI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SKELETON (SKELSUI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SKELETON.

Confira a previsão de preço de SKELETON agora!

SKELSUI para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de SKELETON (SKELSUI)

Compreender a tokenomics de SKELETON (SKELSUI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SKELSUI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre SKELETON (SKELSUI) Quanto vale hoje o SKELETON (SKELSUI)? O preço ao vivo de SKELSUI em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SKELSUI para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SKELSUI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de SKELETON? A capitalização de mercado de SKELSUI é $ 78.02K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SKELSUI? O fornecimento circulante de SKELSUI é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SKELSUI? SKELSUI atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SKELSUI? SKELSUI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SKELSUI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SKELSUI é -- USD . SKELSUI vai subir ainda este ano? SKELSUI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SKELSUI para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o SKELETON (SKELSUI)