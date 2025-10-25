Informações de preço de SimiliScan (SMS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00189126 Máximo 24h $ 0.00233129 Máximo histórico $ 0.00376516 Menor preço $ 0.0011175 Variação de Preço (1h) -3.78% Alteração de Preço (1D) +13.92% Variação de Preço (7d) -28.06%

O preço em tempo real de SimiliScan (SMS) é $0.0021703. Nas últimas 24 horas, SMS foi negociado entre a mínima de $ 0.00189126 e a máxima de $ 0.00233129, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SMS é $ 0.00376516, enquanto o mais baixo é $ 0.0011175.

Em termos de desempenho de curto prazo, SMS variou -3.78% na última hora, +13.92% nas últimas 24 horas e -28.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SimiliScan (SMS)

Capitalização de mercado $ 217.03K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 217.03K Fornecimento Circulante 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SimiliScan é $ 217.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SMS é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 217.03K.