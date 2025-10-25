Informações de preço de Shack Token (SHACK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.02291864 Máximo 24h $ 0.02550474 Máximo histórico $ 0.02550474 Menor preço $ 0.00495461 Variação de Preço (1h) -0.30% Alteração de Preço (1D) +7.57% Variação de Preço (7d) +20.08%

O preço em tempo real de Shack Token (SHACK) é $0.02488109. Nas últimas 24 horas, SHACK foi negociado entre a mínima de $ 0.02291864 e a máxima de $ 0.02550474, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SHACK é $ 0.02550474, enquanto o mais baixo é $ 0.00495461.

Em termos de desempenho de curto prazo, SHACK variou -0.30% na última hora, +7.57% nas últimas 24 horas e +20.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Shack Token (SHACK)

Capitalização de mercado $ 9.83M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.88M Fornecimento Circulante 394.90M Fornecimento total 999,996,950.311829

A capitalização de mercado atual de Shack Token é $ 9.83M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SHACK é 394.90M, com um fornecimento total de 999996950.311829. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.88M.