Informações de preço de SETAI Agents (SETAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.057562$ 0.057562 $ 0.057562 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.15% Variação de Preço (7d) -4.47% Variação de Preço (7d) -4.47%

O preço em tempo real de SETAI Agents (SETAI) é --. Nas últimas 24 horas, SETAI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SETAI é $ 0.057562, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SETAI variou -- na última hora, +0.15% nas últimas 24 horas e -4.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SETAI Agents (SETAI)

Capitalização de mercado $ 35.17K$ 35.17K $ 35.17K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.17K$ 35.17K $ 35.17K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SETAI Agents é $ 35.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SETAI é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.17K.