The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game. The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts. Users who hold SENATE tokens will be able to: * Create factions and manage them by holding votes. * Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc. * Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc.

Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre SENATE (SENATE) Quanto vale hoje o SENATE (SENATE)? O preço ao vivo de SENATE em USD é 0.00149923 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SENATE para USD? $ 0.00149923 . Confira o O preço atual de SENATE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de SENATE? A capitalização de mercado de SENATE é $ 206.20K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SENATE? O fornecimento circulante de SENATE é de 137.53M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SENATE? SENATE atingiu um preço máximo histórico de 5.85 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SENATE? SENATE atingiu um preço minímo histórico de 0.00127208 USD . Qual é o volume de negociação de SENATE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SENATE é -- USD . SENATE vai subir ainda este ano? SENATE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SENATE para uma análise mais detalhada.

