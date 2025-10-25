O que é SEKA (SEKA)

SEKA is a blockchain-based open-world MMO game built on BNB Chain in collaboration with the renowned Kazakh influencer SekaVines with a large following across social media platforms. SEKA brings a GTA-style game experience into the Web3 space, allowing players to explore, complete missions, interact with others, and earn rewards through gameplay. The $SEKA token is used throughout the game for transactions, upgrades, and participation in events. Developed using the powerful Idos Games Engine, SEKA bridges traditional gaming and decentralized technology, delivering a rich, on-chain gaming experience with real player ownership and incentives.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre SEKA (SEKA) Quanto vale hoje o SEKA (SEKA)? O preço ao vivo de SEKA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SEKA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SEKA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de SEKA? A capitalização de mercado de SEKA é $ 217.34K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SEKA? O fornecimento circulante de SEKA é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SEKA? SEKA atingiu um preço máximo histórico de 0.00128193 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SEKA? SEKA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SEKA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SEKA é -- USD . SEKA vai subir ainda este ano? SEKA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SEKA para uma análise mais detalhada.

