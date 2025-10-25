O que é Rusk Token (RUSK)

Rusk ($RUSK) is a community-driven memecoin launched in the end of 2024 as part of the Magic Alchemy ecosystem. Originally created as a humorous experiment, it evolved into an active token with daily usage inside blockchain-based games. Rusk serves as an in-game currency across multiple mini-games, allowing players to stake, trade, and compete. The token combines meme culture with practical utility, positioning itself as both a social phenomenon and a functional digital asset.

Tokenomics de Rusk Token (RUSK)

Compreender a tokenomics de Rusk Token (RUSK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RUSK agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Rusk Token (RUSK) Quanto vale hoje o Rusk Token (RUSK)? O preço ao vivo de RUSK em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RUSK para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de RUSK para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Rusk Token? A capitalização de mercado de RUSK é $ 578.84K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RUSK? O fornecimento circulante de RUSK é de 938.45M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RUSK? RUSK atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RUSK? RUSK atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de RUSK? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RUSK é -- USD . RUSK vai subir ainda este ano? RUSK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RUSK para uma análise mais detalhada.

