O que é ROLLHUB (RHUB)

Rollhub is an innovative online crypto casino platform designed to combine the excitement of gaming with the benefits of blockchain technology. Since its launch in 2018, Rollhub has offered players a wide range of casino games, including in-house developed titles and popular partner games. The platform supports multiple cryptocurrencies, enabling fast, secure, and transparent transactions. Rollhub's unique Wager-to-Mine system allows players to earn RHUB tokens simply by playing, while a deflationary mechanism burns tokens from lost bets to increase their value over time. With a strong focus on fairness, community involvement, and continuous improvements, Rollhub aims to create a fun and rewarding gaming experience for crypto enthusiasts worldwide.

Tokenomics de ROLLHUB (RHUB)

Compreender a tokenomics de ROLLHUB (RHUB) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RHUB agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ROLLHUB (RHUB) Quanto vale hoje o ROLLHUB (RHUB)? O preço ao vivo de RHUB em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RHUB para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de RHUB para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ROLLHUB? A capitalização de mercado de RHUB é $ 206.68K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RHUB? O fornecimento circulante de RHUB é de 1000.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RHUB? RHUB atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RHUB? RHUB atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de RHUB? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RHUB é -- USD . RHUB vai subir ainda este ano? RHUB pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RHUB para uma análise mais detalhada.

