O que é Rollback (ROLL)

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians. Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation. The Problem We Solve Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets A significant percentage of all digital assets are permanently locked away Human error remains a leading cause of asset loss No recovery mechanism exists for most crypto wallets Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity. Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes. The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets: Automated monitoring of wallet activity Configurable inactivity thresholds (days, months, years) Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution Email warnings before rollback execution Smart contract security with decentralized execution

Recurso de Rollback (ROLL) Whitepaper Site oficial

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Rollback (ROLL) Quanto vale hoje o Rollback (ROLL)? O preço ao vivo de ROLL em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ROLL para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de ROLL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Rollback? A capitalização de mercado de ROLL é $ 9.87K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ROLL? O fornecimento circulante de ROLL é de 10.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ROLL? ROLL atingiu um preço máximo histórico de 0.02976526 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ROLL? ROLL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ROLL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ROLL é -- USD . ROLL vai subir ainda este ano? ROLL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ROLL para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Rollback (ROLL)