O preço ao vivo de Robotexon hoje é 0.00312288 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ROX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ROX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Robotexon hoje é 0.00312288 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ROX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ROX facilmente na MEXC agora.

Mais sobre ROX

Informações sobre preços de ROX

Whitepaper de ROX

Site oficial do ROX

Tokenomics de ROX

Previsão de preço de ROX

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Robotexon

Preço de Robotexon (ROX)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 ROX para USD

$0.00312062
$0.00312062$0.00312062
+2.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Robotexon (ROX)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:50:57 (UTC+8)

Informações de preço de Robotexon (ROX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00296926
$ 0.00296926$ 0.00296926
Mínimo 24h
$ 0.00312292
$ 0.00312292$ 0.00312292
Máximo 24h

$ 0.00296926
$ 0.00296926$ 0.00296926

$ 0.00312292
$ 0.00312292$ 0.00312292

$ 0.03880303
$ 0.03880303$ 0.03880303

$ 0.00291126
$ 0.00291126$ 0.00291126

+0.26%

+2.11%

-2.30%

-2.30%

O preço em tempo real de Robotexon (ROX) é $0.00312288. Nas últimas 24 horas, ROX foi negociado entre a mínima de $ 0.00296926 e a máxima de $ 0.00312292, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ROX é $ 0.03880303, enquanto o mais baixo é $ 0.00291126.

Em termos de desempenho de curto prazo, ROX variou +0.26% na última hora, +2.11% nas últimas 24 horas e -2.30% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Robotexon (ROX)

$ 218.60K
$ 218.60K$ 218.60K

--
----

$ 312.29K
$ 312.29K$ 312.29K

70.00M
70.00M 70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Robotexon é $ 218.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROX é 70.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 312.29K.

Histórico de preços de Robotexon (ROX) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Robotexon em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Robotexon em USD foi de $ -0.0022604098.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Robotexon em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Robotexon em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+2.11%
30 dias$ -0.0022604098-72.38%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Robotexon (ROX)

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.

Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.

At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.

Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Robotexon (ROX)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Robotexon (em USD)

Quanto valerá Robotexon (ROX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Robotexon (ROX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Robotexon.

Confira a previsão de preço de Robotexon agora!

ROX para moedas locais

Tokenomics de Robotexon (ROX)

Compreender a tokenomics de Robotexon (ROX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ROX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Robotexon (ROX)

Quanto vale hoje o Robotexon (ROX)?
O preço ao vivo de ROX em USD é 0.00312288 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ROX para USD?
O preço atual de ROX para USD é $ 0.00312288. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Robotexon?
A capitalização de mercado de ROX é $ 218.60K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ROX?
O fornecimento circulante de ROX é de 70.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ROX?
ROX atingiu um preço máximo histórico de 0.03880303 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ROX?
ROX atingiu um preço minímo histórico de 0.00291126 USD.
Qual é o volume de negociação de ROX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ROX é -- USD.
ROX vai subir ainda este ano?
ROX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ROX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:50:57 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Robotexon (ROX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,632.89
$111,632.89$111,632.89

+1.44%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,943.36
$3,943.36$3,943.36

+1.39%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.07118
$0.07118$0.07118

+96.62%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.90
$194.90$194.90

+2.87%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.8790
$9.8790$9.8790

-49.25%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,943.36
$3,943.36$3,943.36

+1.39%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,632.89
$111,632.89$111,632.89

+1.44%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.90
$194.90$194.90

+2.87%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5440
$2.5440$2.5440

+2.58%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19864
$0.19864$0.19864

+1.90%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.1502
$1.1502$1.1502

+4,500.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.1502
$1.1502$1.1502

+4,500.80%

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000002978
$0.0000000000000000002978$0.0000000000000000002978

+1,241.44%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005688
$0.0005688$0.0005688

+688.90%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3678
$0.3678$0.3678

+267.80%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2681
$0.2681$0.2681

+168.10%