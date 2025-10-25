Informações de preço de Robotexon (ROX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00296926 Máximo 24h $ 0.00312292 Máximo histórico $ 0.03880303 Menor preço $ 0.00291126 Variação de Preço (1h) +0.26% Alteração de Preço (1D) +2.11% Variação de Preço (7d) -2.30%

O preço em tempo real de Robotexon (ROX) é $0.00312288. Nas últimas 24 horas, ROX foi negociado entre a mínima de $ 0.00296926 e a máxima de $ 0.00312292, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ROX é $ 0.03880303, enquanto o mais baixo é $ 0.00291126.

Em termos de desempenho de curto prazo, ROX variou +0.26% na última hora, +2.11% nas últimas 24 horas e -2.30% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Robotexon (ROX)

Capitalização de mercado $ 218.60K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 312.29K Fornecimento Circulante 70.00M Fornecimento total 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Robotexon é $ 218.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROX é 70.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 312.29K.