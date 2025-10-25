O que é Robora (RBR)

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem. Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI. Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment. User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security. Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation. Synths: Embed AI Brains in Your Robots "Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly." Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem. Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI. Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment. User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security. Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation. Synths: Embed AI Brains in Your Robots "Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Robora (RBR) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Robora (em USD)

Quanto valerá Robora (RBR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Robora (RBR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Robora.

Confira a previsão de preço de Robora agora!

RBR para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Robora (RBR)

Compreender a tokenomics de Robora (RBR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RBR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Robora (RBR) Quanto vale hoje o Robora (RBR)? O preço ao vivo de RBR em USD é 0.02906801 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RBR para USD? $ 0.02906801 . Confira o O preço atual de RBR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Robora? A capitalização de mercado de RBR é $ 1.98M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RBR? O fornecimento circulante de RBR é de 68.01M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RBR? RBR atingiu um preço máximo histórico de 0.210107 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RBR? RBR atingiu um preço minímo histórico de 0.01295042 USD . Qual é o volume de negociação de RBR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RBR é -- USD . RBR vai subir ainda este ano? RBR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RBR para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Robora (RBR)